Депутат Пискарев заявил, что в Евросоюзе преследуют наблюдавших выборы в России иностранных политиков

По словам главы Комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, в Евросоюзе развернулась кампания по преследованию политиков, принявших участие в наблюдении за выборами президента РФ. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что это касается разработки «кодексов поведения» и законодательных ограничений, помешавших бы участию в наблюдении на выборах в нашей стране и союзных ей государствах, а также введении санкций и визовых ограничений в отношении наблюдателей из государств, не входящих в Евросоюз. Таким образом, недружественным странам не дает покоя то, что им не удалось сорвать президентские выборы в РФ.

По мнению депутата, кампания развернута с прицелом на дискредитацию будущих избирательных кампаний в России, чтобы не допустить независимое наблюдение на них в принципе.

Он подчеркнул, что более циничную заботу о развитии демократии в нашей стране сложно придумать. Такая ситуация в очередной раз доказывает, что назрела необходимость создания новых международных общественно-политических институтов, включая и институты по экспертизе электоральных процессов в разных странах, которые не станут полностью монополизированы западными государствами.