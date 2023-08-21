Депутат призвал обязать дипломатов говорить за границей только по-русски

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить российским законодателям и дипломатам разговаривать на других языках во время нахождения за границей. Слова Хамзаева передает издание РИА Новости .

Депутат считает, что во время переговоров и диалогов с дипломатами из «недружественных стран», российским деятелям стоит говорить исключительно на родном языке. Хамзаев объяснил, что считает целесообразным, чтобы отечественные депутаты и дипломаты разговаривали с представителями других стран и иностранной прессой только по-русски.

В качестве примера, депутат предложил равняться на президента РФ Владимира Путина. Хамзаев указал на то, что российский лидер всегда ведет переговоры с позиции укрепления родного языка и суверенитета своего государства в мире.