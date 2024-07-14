Пришедший на смену Валерию Залужному несколько месяцев назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не верит в победу ВСУ. Об этом в своем аккаунте в соцсетях написала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Парламентарий раскритиковала мягкотелость действий ВСУ на фронте, которые сдают одну позицию за другой, считая, что в этом заслуга Сырского, что спит и видит, как бы сдаться на милость российским военным.

Мало того, Безуглая уверена, главком ВСУ согласен на прекращение огня, с последующим подписанием капитуляции украинских войск.

«Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру, он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле», — написала Безуглая.

Свои догадки парламентарий подкрепляет несколькими, не ее взгляд, неоспоримыми фактами. Среди них преступные решения о ротации многих подразделений ВСУ, из-за чего рухнула оборона в Торецке и Нью-Йорке в ДНР. Безуглая уверена, каждый день пребывания Сырского на посту главкома украинских войск в разы снижает их боеспособность.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.