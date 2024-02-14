Полномочия президента Украины Владимира Зеленского кончаются 21 мая и более не смогут быть продлены. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся сейчас под стражей из-за подозрений в госизмене.

В своем посте в соцсетях депутат напомнил, что полномочия нынешнего президента Украины истекают в ночь на 21 мая текущего года. По словам Дубинского, после этого они не могут быть продлены, как это возможно с радой.

Депутат также добавил, что президент имеет право на исполнение своих обязанностей после истечения срока только до тех пор, пока не вступит в должность его последователь. Тем не менее для этого необходимо провести выборы и избрать нового президента, что не представляется возможным на Украине ввиду военного положения. Дубинский подчеркнул, что любое продление своих полномочий, не предусмотренное законом, будет считаться узурпацией.