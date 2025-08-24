Депутат Рады Дубинский: Запад заново навязывает вражду россиянам и украинцам
Фото: [pxhere.com]
Прозападные медиа на Украине целенаправленно формируют у граждан мнение о том, что россияне и украинцы — это два разных народа, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Телеграм-канале.
По мнению депутата, Запад хочет усилить противостояние между Россией и Украиной, чтобы оно стало неразрешимым.
«Соросятские СМИ стали делать различие между одинаковыми именами россиян и украинцев. Например, имя Сергей для украинцев пишется Сергій, а для россиян — Сєргєй. Это искусственная попытка дальнейшего разделения русских и украинцев в два разных народа», — отметил он.
Дубинский заявил, что это долгосрочный план, направленный на превращение конфликта между Украиной и Россией в этническое противостояние. По его словам, такие конфликты, особенно с религиозной составляющей, не поддаются мирному урегулированию, как показывают исследования в области конфликтологии.