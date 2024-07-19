Депутат Рады Юлия Яцик вышла из фракции «Слуга народа»

Сама Яцик рассказала, что уже не раз порывалась покинуть фракцию и неоднократно голосовала не так, как другие «Слуги». В частности, Яцик заявила, что не голосовала за закон о мобилизации.

Еще в феврале Юлия Яцик обрушилась с критикой на своих однопартийцев, заявив, что лишь 50% от «Слуг» являются «думающими», а остальные голосуют механически.

17 июля фракцию «Слуга народа» покинула Марьяна Безуглая, регулярно критиковавшая военное руководство страны, за что угодила в базу сайта «Миротворец».