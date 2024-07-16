Депутата Рады Марьяну Безуглую зачислили в базу сайта «Миротворец»

Депутат Верховной рады, замглавы комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая попала в базу сайта «Миротворец», на котором публикуются личные данные людей, которых создатели сайта считают врагами Украины.

На сайте сообщается, что Безуглая развернула кампанию по дискредитации высшего командного состава и деморализации личного состава ВСУ.

Депутат известна своей критикой бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного накануне его отставки, а также нынешнего, Александра Сырского. Некоторые эксперты считают, что Безуглая, состоящая в партии «Слуга народа», выполняет заказ офиса президента Украины.

Сама Безуглая написала в соцсетях, что включение ее в базу «Миротворца» за критику генералов происходит на фоне возрастающей поддержки среди рядовых бойцов подразделений.

Ранее Марьяна Безуглая заявляла, что главком ВСУ Сырский готов на прекращение огня и подписание капитуляции ВСУ.