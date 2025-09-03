Парламентарий, который в настоящее время находится под стражей в СИЗО по обвинению в государственной измене, назвал бессмысленными её слова о возможной отправке войск на Украину.

В своем посте Дубинский предположил, что «глушилка GPS, видимо, немного повредила мозги Урсуле фон дер Ляйен», после того как та сообщила о том, что «Еврокомиссия разработала план размещения европейских войск в Украине».

Народный депутат привел два ключевых аргумента, опровергающих это заявление. Во-первых, он указал, что у Еврокомиссии как института отсутствуют собственные «войска», а также нет никаких полномочий принимать решения об их размещении от имени стран-участниц. Во-вторых, подобные решения в ЕС требуют единогласного одобрения, которого, как утверждает Дубинский, по данному вопросу «там и рядом нет». На этом основании он сделал вывод, что озвученный «европейский» план является «чушью и фейком».

Поводом для его реакции стало выступление фон дер Ляйен на прошлой неделе, в ходе которого она сообщила, что страны союза активно разрабатывают конкретные планы по направлению военнослужащих в Украину. Речь шла о будущих гарантиях безопасности в постконфликтный период. По словам главы ЕК, у блока уже есть «четкая дорожная карта», согласованная, в том числе, и с Белым домом.

Ранее сообщалось о том, что Кремль отверг обвинения в причастности к сбою GPS у самолета фон дер Ляйен.