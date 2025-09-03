Украинский парламентарий Александр Дубинский допустил возможность массовой эмиграции населения в связи с политикой действующей власти. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.

Народный избранник провел параллель между текущей ситуацией на Украине и событиями в секторе Газа, предложив соотечественникам заранее изучить условия возможного переселения. По его мнению, процесс исхода граждан так или иначе неизбежен при нынешнем руководстве.

Кроме того, в своем обращении депутат озвучил серьезное обвинение в адрес официальных Киева, заявив о системной коррупции. Дубинский утверждает, что чиновники вымогают у граждан денежные средства за возможность легально выехать за границу.

Ранее Зеленский заявил о том, что молодежь будет получать образование на Украине, если разрешить выезд.