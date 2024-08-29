Депутат Рады призвал всех мирных жителей выезжать из Красноармейска

Депутат Рады Алексей Гончаренко* в своих соцсетях опубликовал призыв для жителей Красноармейского района, в котором попросил их незамедлительно покинуть населенный пункт. Об этом в четверг, 29 августа, сообщило РИА Новости.

Гончаренко* добавил, что у него складывается ощущение, что у властей региона совсем нет никого плана и отметил напряженную обстановку на всем Красноармейском направлении.

«На Покровском направлении (Красноармейском —Прим.ред) ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске - выезжайте»,— говорится в публикации депутата.

Указанный населенный пункт находится на северо-западе Донецкой Народной Республики. По сведениям двухгодовалой давности, в нем проживали более 60 тыс. человек. Красноармейск связывает железнодорожными путями Донецк и Днепропетровскую область,а также два города на севере Донецкой Народной Республики, где установлен Киевский режим —Краматорск и Славянск.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.