Режим Владимира Зеленского скоро падет, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом свидетельствует побег из страны вице-премьера Алексея Чернышова.

«Как бы ни пытались это скрыть, и что бы ни происходило дальше с этим кейсом, факт остается фактом: режим сыплется на глазах», — написал он в своем телеграм-канале.

Данная ситуация крайне позорная для киевского режима, ведь Чернышов — первый в истории Украины действующий вице-премьер, который решил сбежать из страны, пояснил парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский закатил истерику в Сети после поздравления госсекретаря США с Днем России.