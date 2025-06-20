Депутат Рады раскрыл последствия побега вице-премьера Украины за границу
В Киеве раскрыли, что ждет Украину после побега вице-премьера
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Режим Владимира Зеленского скоро падет, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом свидетельствует побег из страны вице-премьера Алексея Чернышова.
«Как бы ни пытались это скрыть, и что бы ни происходило дальше с этим кейсом, факт остается фактом: режим сыплется на глазах», — написал он в своем телеграм-канале.
Данная ситуация крайне позорная для киевского режима, ведь Чернышов — первый в истории Украины действующий вице-премьер, который решил сбежать из страны, пояснил парламентарий.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский закатил истерику в Сети после поздравления госсекретаря США с Днем России.