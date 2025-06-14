Зеленский закатил истерику в Сети после поздравления госсекретаря США с Днем России

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России, назвав его неприятным фактом на фоне конфликта. Он считает, что США как украинские партнеры не должны были этого делать.

В своем недавнем поздравительном послании, которое было опубликовано на официальном сайте Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, сенатор Марко Рубио выразил поддержку жителям России в их желании построить лучшее будущее. Он также заявил о готовности Соединённых Штатов сотрудничать с Россией по вопросам, связанным с ситуацией на Украине. Вашингтон подтверждает свою неизменную поддержку народа России в его стремлении к лучшему будущему, подчеркнул госсекретарь.

В ответ на это Зеленский посетовал в своем аккаунте в социальных сетях, что День России олицетворяет суверенитет Российской Федерации. По мнению президента Украины, Соединённые Штаты Америки как страна-партнер не должны были поздравлять Россию с этим праздником.

«В любом случае поздравления России с Днем России со стороны Соединенных Штатов — для меня это неприятный факт. Я не буду скрывать», — заявил Зеленский, его цитирует УНИАН.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио выразил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову соболезнования в связи с гибелью мирных граждан в Брянской и Курской областях.