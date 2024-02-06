Депутат Рады Шевченко: Залужный согласился на должность посла в Великобритании

В данном интервью депутат заявил, что по его данным, Залужный все же согласился на предложенный ему пост украинского посла в Британии. Шевченко выразил предположение, что главком ВСУ все же поедет в Королевство.

Он подчеркнул, что данный пост является аналогом пенсии для политиков, так как с них никто не возвращается. Это уже стало традицией на Украине, добавил Шевченко.

Он также уточнил, что главкома могут отправить в отставку уже в ближайшее время, 8 февраля. Депутат добавил, что если Залужный поедет в Британию, то можно считать, что как политика его «больше нет». В то же время, если военный останется в стране и начнет карьеру, то у него есть шансы на успех и они являются немаленькими, убежден депутат.

Ранее украинский президент Зеленский подтвердил, что думает о замене Залужного.