Зеленский подтвердил, что думает о замене главкома ВСУ Залужного

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что в данный момент размышляет о смене состава руководства своей страны, в том числе, и о замене главкома украинскими ВС Валерия Залужного. Об этом Зеленский заявил в эфире итальянского телевизионного канала Rai1 .

Украинский лидер указал на то, что остро стоит вопрос о людях, которые возглавят страну в последующем. Он выразил мнение, что власть Украины нуждается в перезагрузке и «новом начале».

Зеленский также подчеркнул, что имеет в виду замену нескольких руководящих лиц в стране и не только в военной сфере. По словам украинского президента, речь идет обо всей управленческой группе, отвечающей за ведение «машины страны».

В ответ на вопрос журналиста о разногласиях между Зеленским и Залужным, президент открыто подтвердил информацию о том, что в данный момент размышляет о том, чтобы совершить замену главнокомандующего своей армией.

Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил Залужного в крушении российского Ил-76.