Депутат Рады сравнил Зеленского с Бандерой
Депутат Дубинский: Зеленский — наш Бандера
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Президент Украины Владимир Зеленский — это новый Степан Бандера, написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Дело в том, пояснил он, что на Украине сейчас развернулась подготовка к партизанской войне, а это происходит тогда, когда классическая война проиграна.
Главу киевского режима, считает Дубинский, ждет та же участь, что и Бандеру: его могут убить.
Ранее Медведев раскрыл коварные планы Зеленского по военному бюджету.