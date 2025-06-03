Дело в том, пояснил он, что на Украине сейчас развернулась подготовка к партизанской войне, а это происходит тогда, когда классическая война проиграна.

Главу киевского режима, считает Дубинский, ждет та же участь, что и Бандеру: его могут убить.

Ранее Медведев раскрыл коварные планы Зеленского по военному бюджету.