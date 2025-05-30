Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский стремится сохранить контроль над незаконным присвоением средств, выделяемых на нужды обороны.

Медведев сообщил в своем телеграм-канале, что Зеленский заинтересован в личных встречах с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, так как это существенно укрепило бы его позиции за счет признания со стороны столь влиятельных политиков.

Помимо этого, по словам Медведева, у Зеленского есть и второстепенные цели, а именно — гарантия дальнейшего нецелевого использования военных средств. Медведев сравнил украинского президента с тлей, у которой помимо противников имеются и защитники.

Он отметил ее взаимовыгодное сотрудничество с муравьями (которых олицетворяют президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер) и другими насекомыми, которые оберегают тлю, получая взамен сладкую падь, содержащую, заключил Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев резко высказался о полномочиях действующей власти на Украине.