Депутат Разумков обвинил Украину в попытке обмануть США в соглашении о недрах

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Киев заложил в соглашение с США по полезным ископаемым норму, позволяющую признать нелегитимными документы, за которые парламентарии не голосовали. Об этом он рассказал в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

По словам украинского депутата, такой шаг со стороны Киева похож на попытку «кинуть» Вашингтон.

«Что сделали: в преамбуле этого документа сверху написали, что парламент голосует, ратифицирует, утверждает, легализует исключительно тот документ, который голосуется в парламенте. Все иные, исходя из этой логики, являются нелегитимными», — объяснил Разумков.

Он также выразил опасения в связи с тем, что Рада в будущем может использовать юридические лазейки в соглашениях, которые не получили полноценной поддержки депутатов. Разумков прямо обвинил коллег в попытке «кинуть своих партнеров», используя формальные процедурные моменты.

Соглашение, ратифицированное парламентом Украины 12 мая, предусматривает создание двустороннего инвестиционного фонда, куда Киев будет вносить 50% доходов от новой ренты и лицензий на добычу ископаемых.

Таким образом, США и Украина получат равные голоса в управлении фондом, но первые 10 лет дивиденды выплачиваться не будут — все средства пойдут на развитие инфраструктуры и переработку ресурсов.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве по редкоземам.