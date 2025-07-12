Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве по редкоземам

Саудовская Аравия заинтересована в развитии партнерства с Россией в области редкоземельных металлов, которые играют ключевую роль в высокотехнологичных отраслях промышленности. Об этом в интервью ТАСС заявил министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Бандар аль-Хурейф.

По его словам, обе страны могут извлечь взаимную выгоду из совместной работы в этом направлении.

Аль-Хурейф отметил, что общие запасы полезных ископаемых в Саудовской Аравии за прошлый год выросли с $1,3 до $1,5 трлн, причем значительную часть этой суммы составляют редкоземельные металлы.

«Сейчас мы находимся на этапе большего понимания, поэтому нам нужно сотрудничество, попытка получить больше данных о наших запасах редкоземельных металлов и о типе металлов», — сказал он.

Глава ведомства заявил, что особое внимание стороны планируют уделить разработке методов разделения и обработки этих ценных ресурсов для их последующего промышленного применения.

Ранее сообщалось, что в Россию с официальном визитом прибыл министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.