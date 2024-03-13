По словам члена Комитета нижней палаты парламента по энергетике Михаила Шеремета, вхождение Крыма в состав нашей страны десять лет назад было жизненно важным вопросом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что жители полуострова уже давно стремились вернуться в Россию.

По мнению депутата, большую роль играли и постоянные заявления политиков Незалежной о том, что Крым будет либо украинским, либо безлюдным.

Он добавил, что потенциальный конфликт в Крыму мог оказаться намного страшнее, чем события в Донбассе, поскольку полуостров был «напичкан украинскими вооруженными силами и силовыми структурами».