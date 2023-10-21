По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета, Вашингтон утратил право являться оплотом демократии, в связи с чем статуя Свободы должна быть перенесена в нашу страну, поскольку именно Россия защищает на данный момент права других народов и государств на свободу выбора и развития. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что Штаты длительное время вели паразитический образ жизни на экономиках стран, тем самым став деспотом и насильником.

По мнению парламентария, в силу ущербной политики действующего лидера США утрачено моральное право на статую Свободы, а Россия, напротив, стала символом свободы, благополучия и справедливого мира.