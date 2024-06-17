Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет призвал государства коллективного Запада, принявшие коммюнике на конференции в Швейцарии, отказаться от спекуляций вокруг статуса Запорожской ЗАЭС, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что речь идет о призыве в коммюнике вернуть украинской стороне контроль над ЗАЭС, а также обеспечение ей свободного передвижения по Черному и Азовскому морям. В ответ на данный пункт Шеремет заявил о том, что лишь российская сторона может обеспечить безопасность станции. По этой причине, западным политикам стоит забыть о спекуляциях вокруг статуса атомной станции, подчеркнул депутат.

Он также выразил мнение, что Западу пора перестать подыгрывать киевскому режиму и отговорить его от попыток ударить по станции, не дав Украине спровоцировать техногенную катастрофу. Более того, киевский режим использует ЗАЭС как инструмент шантажа, подчеркнул Шеремет.

Накануне спикера Рады Стефанчука призвали заключить мир с РФ, как единственного легитимного лидера Украины.