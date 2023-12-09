Депутат Шеремет считает план киевского режима заставить Россию уйти из Крыма шутовством
Фото: [©Александр Натрускин/РИА Новости]
По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета, наличие у властей киевского режима наработок, которые якобы должны заставить Россию уйти из Крыма, является шутовством. Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что все их угрозы и планы снова будут разрушены, а враги уничтожены мощью отечественного оружия.
Напомним, что украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил о подготовке наработок на следующий год, которые вынудят Россию навсегда уйти из Крыма.