По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета, наличие у властей киевского режима наработок, которые якобы должны заставить Россию уйти из Крыма, является шутовством. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что все их угрозы и планы снова будут разрушены, а враги уничтожены мощью отечественного оружия.

Напомним, что украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил о подготовке наработок на следующий год, которые вынудят Россию навсегда уйти из Крыма.