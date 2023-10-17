Депутат Швыткин считает, что Вашингтону урегулирование израильско-палестинского конфликта не нужно

Совбез ООН отклонил проект резолюции Москвы, который содержал призыв к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. По словам зампреда главы Комитета нижней палаты парламента по обороне Юрия Швыткина, Москва не является сторонником ни Израиля, ни сектора Газа в данном конфликте. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Россией осуждается насилие с обеих сторон, а не принятие чьей-либо стороны.

Парламентарий подчеркнул, что, хотя документом не набрано необходимых для принятия голосов, он был поддержан относительным большинством членов Совбеза ООН.

По его мнению, голосование против обнажило страны, заинтересованные в обострении и разжигании конфликта на Ближнем Востоке.

Депутат считает, что США станут поддерживать Израиль даже в случае того, если пострадают интересы Незалежной.