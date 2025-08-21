Депутат Скороход сообщила, что в Раду внесли законопроект об изменении границ областей

В Верховную Раду Украины был представлен законопроект, направленный на расширение границ Харьковской и Днепропетровской областей. Предлагается включить в их состав территории Донецкой и Луганской Народных Республик, которые на данный момент находятся под контролем Киева. Об этом сообщила депутат Анна Скороход в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским высказал предложение о передаче Россией территорий в Донбассе в обмен на заключение мирного договора. По мнению американского лидера, вывод украинских войск из региона может способствовать быстрому урегулированию конфликта между Украиной и РФ.

По словам Скороход, законопроект, о котором идет речь, уже зарегистрирован в парламенте. Нардеп отметила, что это единственный способ сохранить указанные территории в составе Украины.

«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли в Украине — это если части Луганской и Донецкой областей (подконтрольные украинским властям части ДНР и ЛНР) войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей. Закон дает нам право вносить изменения в административно-правовое поле для этого», — написала она.

Накануне в Верховной Раде депутат Игорь Мосийчук, который внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, анонсировал обсуждение, связанное с изменениями в административном делении. Он заявил, что планируется включение в состав соседних областей таких городов, как Славянск и Краматорск.