Подводный «пылесос» и ночной планер: названы 5 удивительных обитателей лесов Подмосковья

В Московской области, где соседствуют таежные ельники, дубравы, остепненные луга, болота и речные поймы, обитает множество животных, о существовании которых многие даже не догадываются. Ко Дню биологического разнообразия, который отмечается 22 мая, в региональном Министерстве экологии и природопользования рассказали REGIONS о пятерке самых необычных местных зверей — от русской выхухоли до большого тушканчика, напоминающего миниатюрного кенгуру.

Как пояснили в ведомстве, русская выхухоль — один из редчайших зверьков Подмосковья, занесенный в Красную книгу России. Этот «подводный пылесос» обитает в старицах и затонах Оки, почти всю жизнь проводит под водой и питается моллюсками, личинками насекомых и пиявками. Вся подмосковная популяция исчисляется десятками особей, и вид страдает от загрязнения рек и рыболовных сетей.

Еще один редкий обитатель — европейская норка, которую сегодня можно встретить разве что по небольшим лесным речкам в Можайском округе и на западе региона. По словам специалистов, этот скрытный хищник практически вытеснен с привычных мест более крупной и плодовитой американской норкой. Основу рациона европейской норки составляют лягушки, а также мелкие грызуны и рыба.

Настоящий «летающий» грызун Подмосковья — обыкновенная летяга. Как рассказывают экологи, зверек не умеет летать по-настоящему, зато планирует между деревьями на расстояние до 50 метров благодаря кожной перепонке между лапами. Летяга обитает в спелых хвойно-лиственных лесах, активна по ночам и очень чувствительна к вырубкам: исчезновение старых дуплистых деревьев лишает ее и дома, и «взлетной полосы».

Орешниковая соня, напоминающая миниатюрную белку с пушистым хвостом, ведет сугубо ночной образ жизни и днем почти не попадается на глаза. Она строит шарообразные гнезда в кустах или живет в дуплах, а на зиму залегает в спячку. Уязвимость этого вида, отмечают в Минэкологии, связана с исчезновением старых лиственных лесов и «чисткой» подлеска.

Самым неожиданным животным для жителей Подмосковья специалисты называют большого тушканчика. Для региона это пограничный вид — здесь проходит северная граница его ареала, поэтому встречи единичны и фиксируются в основном в юго-восточных округах. Тушканчик передвигается быстрыми прыжками на длинных задних ногах, действительно напоминая мини-кенгуру, питается растениями и насекомыми, а на зиму надолго засыпает. Низкая плодовитость и распашка целинных участков, по словам экологов, делают восстановление его численности очень медленным, поэтому для Подмосковья каждый такой зверек — настоящая редкость.

