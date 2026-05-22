«Цифровой Принц тьмы»: Оззи Осборна хотят воскресить в формате ИИ-голограммы

Знаменитый рок-музыкант Оззи Осборн может «вернуться» к фанатам уже этим летом — в виде ИИ-аватара и реалистичной 3D-голограммы, пишет Daily Mail. Почти через год после смерти легендарного фронтмена Black Sabbath его образ, голос, движения и манеру поведения планируют воссоздать с помощью технологий Hyperreal и Proto Hologram.

Шэрон Осборн, жена музыканта, заявила, что поклонники смогут задавать цифровому Оззи вопросы, а он будет отвечать «своим голосом» и так, как, по мнению создателей, ответил бы настоящий. По ее словам, проект хотят возить по миру, чтобы люди могли «поговорить» с артистом.

Компания Hyperreal утверждает, что использует технологию Digital DNA, которая собирает четыре элемента личности: внешность, голос, движения и сценический характер. А Proto Hologram покажет аватара в специальных 3D-дисплеях почти в человеческий рост.

Сын музыканта Джек Осборн признал, что точность пугает: цифровой Оззи сможет существовать, «пока есть компьютеры». При этом речь идет не только о фанатских встречах: такой аватар можно использовать и в рекламе, буквально задавая ему нужное поведение через промпт.

Но у красивой идеи есть мрачная сторона. Ученые из Кембриджа предупреждают: такие «воскрешения» могут вредить психике близких и поклонников, превращаясь в цифровое преследование умершими. Особенно тревожно, если голос покойного начнет рекламировать товары или навязчиво напоминать о себе.

Так что возвращение «Принца тьмы»* Оззи в виде ИИ — это не только футуристический трибьют рок-легенде, но и новый вопрос: где заканчивается память о человеке и начинается цифровая эксплуатация смерти?

