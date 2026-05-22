Городские джунгли: эксперт объяснил, почему запущенные кусты сирени привлекают клещей к детским площадкам

Гуляя по парку или даже двору, вы рискуете подцепить клеща не в лесу, а у собственного подъезда. Генеральный директор ГК «Экоплант» Алексей Пучков назвал главную причину распространения кровососов в городах — запущенные зеленые зоны. Чем гуще и неухоженнее кусты, тем выше шанс укуса. Об этом сообщает Lenta.ru.

Вопреки стереотипам, клещи давно освоили мегаполисы. Их привлекают живые изгороди из кизильника, боярышника, сирени — любые плотные заросли с влажной, затененной и плохо проветриваемой прикорневой зоной. Конкретный вид растения не важен. Важно, как давно за ним не ухаживали. Годы сухой листвы, отсутствие санитарной обрезки и прореживания — идеальная среда для членистоногих.

Пучков предупреждает: особую опасность представляют старые районы, где годами не наводят порядок. Там клещи чувствуют себя как дома. А ближайшие детские площадки, пешеходные дорожки и лавочки становятся зонами риска. Ребенок, играющий в траве, домашняя собака, выгулянная у кустов — все это потенциальные жертвы.

Что делать? Эксперт советует переходить на концепцию «открытого озеленения»: вместо плотных кустарников сажать декоративные злаки, многолетники или штамбовые деревья. За ними легче ухаживать, они не создают «трущоб» для клещей. Ну, а если кусты уже есть — регулярно косите траву, убирайте органику, прореживайте и обрезайте. Только системный уход способен оградить горожан от кровососов.

