Ад над замлей: у самолета с 171 пассажиром загорелся двигатель при посадке

21 мая пассажиры рейса Бангалор — Дели пережили настоящий кошмар. При заходе на посадку у лайнера загорелся двигатель. Пилоты, не растерявшись, объявили чрезвычайное положение и посадили горящую машину с 171 человеком на борту. Жертв нет. Об этом сообщает Lenta.ru.

Воздушное судно направлялось в международный аэропорт имени Индиры Ганди. В какой-то момент пилоты получили сигнал о пожаре в одном из двигателей. Летчики не стали рисковать — сразу запросили экстренную посадку. По счастливой случайности, второй двигатель работал исправно. Лайнер коснулся полосы и остановился без происшествий.

Все 171 пассажира и члены экипажа остались живы и невредимы. Людей высадили в обычном режиме. Но полосу закрыли почти на час: пожарным нужно было убедиться, что открытого огня нет. Авиакомпания уже пообещала провести полномасштабное расследование в координации с регулирующими органами.

