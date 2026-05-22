Более 700 онлайн-наблюдателей проследят за проведением ЕГЭ в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за ходом проведения ЕГЭ будут следить 740 онлайн-наблюдателей. До старта экзаменов все они пройдут необходимое обучение, сообщает Министерство образования Московской области.
«740 онлайн-наблюдателей одновременно будут смотреть за ситуацией во всех аудиториях ППЭ в режиме реального времени, и при подозрении на нарушение незамедлительно направлять замечания в пункты для их устранения», — отметили в министерстве.
В период с 1 июня по 9 июля в Подмосковье будут работать 255 пунктов проведения ЕГЭ. Также откроется региональный ситуационный центр и 30 его муниципальных филиалов.
