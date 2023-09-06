Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у ВСУ наблюдается «заметный прогресс» в контрнаступлении. По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, слова «заметный прогресс» следовало бы записать в «разговорник современной политической лексики» с русским переводом - «провал». Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт парламентария в одной из соцсетей.

Он также добавил, что такой же провал ждет и вся политика Вашингтона.

По мнению депутата, она неминуемо ведет к полному поражению марионеточного киевского режима.