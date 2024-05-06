Депутат Слуцкий считает, что состав нового правительства РФ будет утвержден в начале следующей недели

По словам Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, для утверждения нового состава правительства РФ парламентариям потребуется не менее двух пленарных заседаний, каждое из которых будет продолжительным — по семь-восемь часов. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что депутаты готовы собраться немедленно, однако сделают это после инаугурации главы государства, когда к ним поступят кандидатуры для утверждения.

По мнению парламентария, депутаты станут определяться с датой пленарных заседаний на ходу. Вероятнее всего, это произойдет 13-14 мая.

Напомним, что по закону президент РФ должен внести в нижнюю палату парламента кандидатуру главы кабмина не позднее, чем через две недели после официального вступления в должность, а депутатам дается неделя на то, чтобы утвердить ее или отклонить. После этого уже глава правительства РФ вносит кандидатуры своих заместителей и гражданских министров, а министров, которые ведают вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, гражданской обороны, ЧС, назначает лично лидер государства после консультаций с верхней палатой парламента.