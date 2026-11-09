Стало известно об экстренной госпитализации Анатолия Цоя в Китае

112: Анатолия Цоя экстренно госпитализировали в Китае с перитонитом и гематомой

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

37-летнего бывшего солиста группы MBAND Анатолия Цоя экстренно госпитализировали в Китае, сообщил VOICE со ссылкой на телеграм-канал «112».

По информации источника, проблемы со здоровьем у артиста начались в конце октября, когда он был на гастролях в Турции. Цой обратился к врачам, после лечения почувствовал себя лучше и поехал в Китай.

Во время поездки по Поднебесной состояние Цоя резко ухудшилось. Его доставили в местную клинику, где врачи диагностировали сильное воспаление в брюшной полости, перитонит и внутреннюю гематому. К согласованию тактики лечения подключились российские специалисты федеральных центров подключились. По последним данным, певец чувствует себя хорошо.

Цой получил широкую известность как солист бойз-бэнда MBAND, созданного под руководством Константина Меладзе в 2014 году. Обладая мощным, запоминающимся вокалом и ярким артистизмом, после распада группы он успешно запустил сольную карьеру под псевдонимом TSOY.

Ранее журналистка Алена Блин высказалась о возможных изменах Анатолия Цоя.

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