В Минэкологии Подмосковья напомнили об ответственности за сбор редких грибов
Жителей Подмосковья призвали быть внимательными при сборе грибов в лесу
Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]
В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей региона быть внимательными при сборе грибов в лесах и напомнили об ответственности за сбор редких видов.
«Теплая осень продлила плодоношение у нескольких видов краснокнижных грибов, которое в обычных условиях завершается в сентябре-октябре. Сейчас в лесах Подмосковья еще можно встретить подберезовик разноцветный, сыроежку разнолистную, несколько видов паутинников – фиолетовый, чешуйчатый и превосходный, а также ряд других», - отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что помимо штрафов сбор редких грибов может навредить здоровью: большинство грибов, занесенных в Красную книгу, — либо несъедобны, либо условно съедобны.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы по восстановлению лесов и поддержанию порядка на территориях.