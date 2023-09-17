По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу не нужен мир в Незалежной, а вся его риторика продиктована США и Евросоюзом. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что высказывания генсека военного блока о том, что прекращение войны Украиной приведет к ее исчезновению, а прекращение войны Россией – к миру, являются средством оболванивания публики.

По мнению парламентария, украинского конфликта могло бы не быть, если бы НАТО не использовало ее территорию в качестве антироссийского плацдарма.

Он отметил, что прекратить конфликт можно в любое время при условии прекращения поставок оружия в Незалежную.