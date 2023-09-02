Депутат Слуцкий заявил, что окончание украинского конфликта не нужен ни Байдену, ни Боррелю, ни Зеленскому
Фото: [©Александр Астафьев/РИА Новости]
Украинский лидер Владимир Зеленский хочет представить на Генеральной Ассамблее ООН собственную «формулу мира». По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, мир в Незалежной не нужен ни американскому президенту, ни главе Евросоюза, ни самому украинскому президенту. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт парламентария в одной из соцсетей.
Он отметил, что эта «формула мира» к самому миру не имеет никакого отношения.
По мнению Слуцкого, она продвигается западными кураторами.