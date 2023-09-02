Украинский лидер Владимир Зеленский хочет представить на Генеральной Ассамблее ООН собственную «формулу мира». По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, мир в Незалежной не нужен ни американскому президенту, ни главе Евросоюза, ни самому украинскому президенту. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт парламентария в одной из соцсетей.