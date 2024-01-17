Депутат Слуцкий заявил, что решение о сносе «Алеши» в Болгарии будет пятном позора на властях страны
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По словам главы Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, если памятник советскому солдату в болгарском Пловдиве снесут, то это ляжет несмываемым пятном позора на власти. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что депутатами принято заявление о недопустимости сноса этого памятника.
По мнению политика, муниципальный совет Пловдива хочет принять решение как вопиющую русофобскую провокацию.
Он отметил, что подобные заявления звучат не впервые, однако граждане Болгарии встают на защиту.