Депутат Соболев заявил, что смена руководства Минобороны России не приведет к нарушениям в его работе

По словам депутата нижней палаты парламента Виктора Соболева, дезорганизации в работе российского оборонного ведомства в случае назначения Андрея Белоусова министром обороны РФ не будет. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин продумал смену руководства министерства. А то, что касается непосредственно спецоперации на Украине, находится под управлением начальника Генштаба Валерия Герасимова.

По мнению парламентария, в истории России уже были гражданские министры обороны, а один из них — Дмитрий Устинов, занимавший пост с 1976 по 1984 год, — проявил себя особенно успешно.

Он добавил, что при этом первый заместитель главы Минобороны России в любом случае должен быть военным человеком.