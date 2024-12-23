Депутат Спиридонов назвал здравомыслием решение Трампа оставить в Штатах два пола

Дональд Трамп решил официально установить в США только два пола — мужской и женский. По словам депутата нижней палаты парламента Александра Спиридонова, здравомыслие начинает возвращаться в Белый дом. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что вновь избранный американский лидер, чтобы завоевать доверие американцев и показать, что он выполняет свои обещания, начал с важной темы.

По мнению парламентария, американцы должны одуматься и понять, что традиционные семьи, где есть мама и папа, уважение и знание истории своей страны, любовь к своему Отечеству, — то незыблемое, на чем стоит мощное государство.

Ранее Трамп заявил, что официально утвердит в США только два пола — мужской и женский.