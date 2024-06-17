По словам депутата нижней палаты парламента Александра Спиридонова, киевский режим сменил риторику по теме Крымского моста в связи с фиаско Незалежной на так называемой мирной конференции в Швейцарии, завершившейся без какого-то внятного итога. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что Зеленский в ходе конференции не добился поддержки от его европейских друзей, поэтому спеси у укронацистов поубавилось, пришлось соблюдать осторожность в заявлениях.

По мнению парламентария, власти киевского режима с горечью озираются вокруг и видят, что остались одни со своими мечтами, а их все только кормят пустыми обещаниями.

Он подчеркнул, что при этом ни на минуту нельзя терять бдительность, так как украинский режим коварен.