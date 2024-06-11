По словам депутата нижней палаты парламента Александра Спиридонова, в странах Старого Света происходит резкое укрепление позиций правых сил и стремительное падение партий и лидеров, сделавших себя заложниками сотрудничества с киевским режимом. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что премьер-министр Бельгии Александр де Кро после поражения своей партии объявил об отставке. Согласно итогам вчерашних выборов в Германии выборы разгромно проиграла политическая сила канцлера Олафа Шольца, также в Австрии лидирует Австрийская партия свободы, критикующая антироссийские санкции, не говоря уже о лидере Франции, вынужденном распустить по этому поводу Национальное собрание и назначить новые выборы.

По мнению парламентария, усиление правых или даже ультраправых в некоторых государствах имеет весьма серьезный характер, поскольку они совершенно не собираются становиться пешками в чужой игре, что свидетельствует о том, что напряжение внутри Евросоюза станет нарастать.