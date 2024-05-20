По словам депутата нижней палаты парламента Александра Спиридонова, истечение срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского является шансом для жителей страны вернуть власть в свои руки. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что это шанс вернуть судьбу страны в свои руки и перестать выполнять преступные приказы этого нездорового человека, который целенаправленно ведет Украину к гибели.

По мнению парламентария, Зеленский уже стал узурпатором, поэтому его поддержка со стороны западных кураторов он обещал закончить войну в Донбассе и сделать все, чтобы украинцы не проливали слез, а в действительности все получилось наоборот.

Напомним, что сегодня истек срок президентских полномочий Зеленского. По Конституции Украины, он должен был официально сегодня вступить в должность, однако этого не случилось, поскольку киевским режимом были отменены выборы со ссылкой на военное положение.