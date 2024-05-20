Депутат Спиридонов считает шансом для жителей Украины в истечении полномочий узурпатора-Зеленского
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По словам депутата нижней палаты парламента Александра Спиридонова, истечение срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского является шансом для жителей страны вернуть власть в свои руки. Об этом сообщает Life.ru.
Он уточнил, что это шанс вернуть судьбу страны в свои руки и перестать выполнять преступные приказы этого нездорового человека, который целенаправленно ведет Украину к гибели.
По мнению парламентария, Зеленский уже стал узурпатором, поэтому его поддержка со стороны западных кураторов он обещал закончить войну в Донбассе и сделать все, чтобы украинцы не проливали слез, а в действительности все получилось наоборот.
Напомним, что сегодня истек срок президентских полномочий Зеленского. По Конституции Украины, он должен был официально сегодня вступить в должность, однако этого не случилось, поскольку киевским режимом были отменены выборы со ссылкой на военное положение.