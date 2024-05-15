Депутат Свинцов назвал людей, стоящих за покушением на Фицо

По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся в тяжелом состоянии после дерзкого покушения в городе Гандлова, системно придерживался позиции в интересах собственного государства и всегда заявлял о том, что отношения с Москвой выгодны Словакии и словацкому народу. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что словацкий премьер является прагматиком, и его позиция сводится к тому, чтобы не бросать свой собственный народ в нищету и исповедовать абсолютно прагматичные и взвешенные решения.

По мнению парламентария, за покушением стоят заказчики, которые не желают, чтобы страны Старого Света сближались с Россией, даже исключительно с экономических и прагматичных позиций тех европейских стран, которые на сегодняшний день не идут в русле этой русофобской и антироссийской политики.

Напомним, что сегодня в Словакии после выездного заседания правительства произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил премьер-министр страны Роберт Фицо.