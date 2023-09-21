По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, высказываниями об истоках украинского конфликта канцлер Германии показывает полное непонимание происходящих мировых процессов и дискредитирует политику Североатлантического альянса. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что с самого начала спецоперации президент РФ предлагал и Украину, и Запад провести переговоры, тем не менее вместо этого военные силы стягивались к границам Незалежной.

По мнению парламентария, Путин всегда выступал за мирные переговоры на любых площадках.

Он отметил, что оскорбления в адрес российского лидера свидетельствуют о лицемерности западных властей и непонимании мировых процессов.