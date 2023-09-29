По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, исключение темы Киевской Руси из экзамена для абитуриентов в вузах Незалежной является стремлением еще больше провести раздел между россиянами и украинцами. Об этом сообщает Life.ru .

Он пояснил, что это очередной виток вычищения общей истории, который не даст никаких ощутимых результатов.

По мнению парламентария, на Западе еще больше искажения исторических фактов, что делается спецслужбами с целью уменьшения роли нашей страны в истории человечества.

Он подчеркнул, что гражданам РФ важно сплотиться и усилить работу в сфере пропаганды и на фронте для свержения киевского режима.