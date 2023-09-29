Депутат Свинцов оценил исключение периода Киевской Руси из экзамена по истории Украины
Фото: [©Кирилл Калинников/РИА Новости]
По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, исключение темы Киевской Руси из экзамена для абитуриентов в вузах Незалежной является стремлением еще больше провести раздел между россиянами и украинцами. Об этом сообщает Life.ru.
Он пояснил, что это очередной виток вычищения общей истории, который не даст никаких ощутимых результатов.
По мнению парламентария, на Западе еще больше искажения исторических фактов, что делается спецслужбами с целью уменьшения роли нашей страны в истории человечества.
Он подчеркнул, что гражданам РФ важно сплотиться и усилить работу в сфере пропаганды и на фронте для свержения киевского режима.