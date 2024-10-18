По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, «план победы» Владимира Зеленского ожидаемо вызвал абсолютный отрицательный эффект в западных государствах, так как в нем косвенно говорится о «начале Третьей мировой войны». Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что западные политики понимают, что Киевом конфликт проигран, и дальше им самим придется вступить на поле боя. При таком сценарии европейская экономика будет уничтожена наиболее современным отечественным вооружением. При этом даже при частичном отсутствии здравомыслия это понимает сам американский лидер.

По мнению парламентария, это является причиной того, что Запад постепенно начинает требовать от Зеленского начинать переговоры, однако тот сделать этого не сможет. В связи с этим стоит ожидать ближайшее время очередного госпереворота в Незалежной и смещения Зеленского с поста президента.

Он отметил, что если случится государственный переворот, то произойдет полный раздел Украины, и восстановлена страна она не будет.

Ранее сообщалось, что Шольц отклонил основные положения «плана победы» Владимира Зеленского.