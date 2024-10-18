Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил основные положения «плана победы» Владимира Зеленского, опасаясь, что это может привести к усугублению конфликта. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Шольц подчеркивает, что крайне важно избежать превращения конфликта между Россией и Украиной в противостояние России с НАТО. Он также подтвердил, что не собирается предоставлять Киеву ракетные комплексы Taurus.

«Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется», — сказал Шольц.

Кроме того, Шольц собирается противодействовать быстрому вхождению Украины в НАТО, ссылаясь на решения, принятые на последнем саммите НАТО в Вашингтоне.

Там было заявлено, что приглашение в НАТО возможно только с согласия всех союзников и при выполнении определенных условий. Эти условия касаются реформ в области демократии, экономики и безопасности.

Ранее Шольц выразил свою готовность к диалогу c Путиным.