По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, география лиц, которые заинтересованы в свержении действующего украинского лидера, расширяется с каждым днем. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что единственным защитником на сегодня у Зеленского остался лишь Байден, однако и в Штатах уже идет торг вокруг кандидатуры, которая сменит президента Незалежной.

По мнению парламентария, Москва не раз предлагала украинскому руководству как можно быстрее объявить капитуляцию, принять условия РФ и сохранить украинское государство. В итоге от Украины не останется абсолютно ничего: большая часть Незалежной войдет в состав нашей страны, Западную Украину поглотит Польша и прочие страны Евросоюза.