По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, заявление действующего президента Незалежной о том, что контрнаступление украинской армии не закончится хеппи-эндом, свидетельствует о том, что Зеленский планирует эмигрировать из страны. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что все больше самих украинцев и в странах Запада призывают его к мирным переговорам с Москвой и прекращению военных действий.

По мнению парламентария, просто уехать у украинского лидера не выйдет, в связи с чем он просто разыграет сценарий покушения на себя или еще что-то подобное. В итоге его якобы в тяжелом состоянии вывезут с территории Украины, и финальные решения по будущему Незалежной уже станут приниматься без него.