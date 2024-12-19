По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Свинцова, «просроченный» украинский лидер Владимир Зеленский маловероятно уже вернется к карьере после лишения власти в Незалежной, поскольку его попросту ликвидируют за то, что он много знает и много натворил. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что президент Украины прекрасно осознает, что жить ему осталось буквально несколько месяцев.

По мнению парламентария, изначально Зеленскому разрешат, как герою, покинуть родную страну, но позже он погибнет при весьма странных обстоятельствах: от передозировки, автомобильной аварии, самолет упадет, вертолет, на лодке разобьется, утонет, в горах на лыжах лавина его собьет и т.д.

Он добавил, что команда вновь избранного американского лидера Дональда Трампа уже заявила, что трагедия в Незалежной завершена, и Киев больше не получит средств. Впоследствии в стране останется тяжелейшая рана, а память о нем как о преступнике и подлеце, а не как об актере, комике.

Ранее политолог Марков заявил, что Трамп презирает Зеленского, потому что тот предал свой народ.