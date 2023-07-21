По словам депутата нижней палаты парламента Антона Ткачева, группа «Злые русские хакеры» расследованием подкрепила решение России прекратить зерновую сделку. Об этом сообщает Life.ru .

Он также сообщил, что ранее уже были сообщения, которые подтверждали снабжение украинской армии через Одесский порт со стороны Европы. Также названные RaHDit суда были замечены в Греции, которая экономически очень зависима от Евросоюза, диктующего ей свои правила.

По мнению парламентария, приближение любых кораблей со стороны Черного моря имеет глобальный риск и для военных, и для мирного населения.

Он отметил, что любые высказывания киевского режима по поводу вероятного голода на фоне срыва зерновой сделки не имеют практического объяснения.