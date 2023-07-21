Депутат Ткачев заявил, что расследование хакеров о танкерах подкрепило решение РФ по зерновой сделке
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По словам депутата нижней палаты парламента Антона Ткачева, группа «Злые русские хакеры» расследованием подкрепила решение России прекратить зерновую сделку. Об этом сообщает Life.ru.
Он также сообщил, что ранее уже были сообщения, которые подтверждали снабжение украинской армии через Одесский порт со стороны Европы. Также названные RaHDit суда были замечены в Греции, которая экономически очень зависима от Евросоюза, диктующего ей свои правила.
По мнению парламентария, приближение любых кораблей со стороны Черного моря имеет глобальный риск и для военных, и для мирного населения.
Он отметил, что любые высказывания киевского режима по поводу вероятного голода на фоне срыва зерновой сделки не имеют практического объяснения.